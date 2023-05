Bakhmut | il capo di Wagner smentisce il Cremlino | «L’esercito di Mosca è in fuga» Kiev in controffensiva | «Uccisi 200 soldati russi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023)russo sarebbe «in» asecondo ildei mercenari del gruppo, Yevgeny Prigozhin, che su Telegramil ministero della Difesa russo secondo cui le truppe disi stavano «raggruppando» per riprendere una linea più vantaggiosa: «Quello che ha detto Igor Konashenkov – portavoce del ministero della Difesa russa – si chiama, non riorganizzarsi». Che l’avanzata ucraina sul fronte al momento più caldo del conflitto stia avendo successo lo ha confermato anche il portavoce del gruppo orientale deldi, Serhiy Cherevaty, in un programma televisivo: «Le truppe russe son state respinte a una distanza tra 250 metri a 1,5 km, pertanto possiamo dire che la nostra ...