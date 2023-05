Azzurra Rinaldi all’Oxfam Festival | “Le donne comincino a parlare di soldi!”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ospite oggi nella seconda edizione della manifestazione dedicata al tema Creiamo un futuro di uguaglianza, la direttrice della School of Gender Economics spiega a Luce! l’importanza dell’abbattere le barriere culturali che impediscono alledidi soldi, in quanto cosa ritenuta poco elegante: “In Italia una donna su due non lavora, dunque non solo non parla di soldi, ma non è neanche in grado di produrne personalmente”.Se è vero che il mondo, tanto da un punto di vista culturale quanto economico, sembra muoversi rapidamente verso la parità di genere, è pur vero che non può esserci uguaglianza laddove esistano ancora tabù culturali che mantengono ben separato l’emisfero femminile da quello maschile. Per esempio, come sottolinea ...