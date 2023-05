Auto sommerse dopo la pioggia | tragedia sfiorata a Villaricca

(Di venerdì 12 maggio 2023) La bomba d’acqua che si è abbattuta questa mattina sull’area a nord di Napoli ha messo in ginocchio diversi comuni tra cui Giugliano,, Marano e Mugnano. Voragini, tombini saltati e strade come fiumi: l’enorme quantità di acqua scesa in pochi minuti ha reso le strade L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una bomba d'acqua su Firenze , anche con grandine , ha causato allagamenti e disagi dopo le 13. I vigili del fuoco hanno dovuto mandare i sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del ...Abbiamo sacrificato ledel tutto, per salvare i cavalli. Non c'era tempo da perdere". Unica via di fuga la massicciata della ferrovia e lungo i binari, un animale alla volta, Bravi con ...Vedi Anche Alluvione a Faenza, il giorno dopo la città è ancora allagata: lesono, pompieri in azione sul gommone La piattaforma ha dedicato una pagina 'Alluvione in Emilia Romagna: la ...

Strade e auto sommerse, nella Romagna allagata Agenzia ANSA

È accaduto stamattina, in viale Virgilio a Posillipo. Un pino marittimo di grandi dimensioni e crollato e si è abbattuto su un'auto in sosta, colpendola ...È accaduto stamattina, in viale Virgilio a Posillipo a Napoli. Un pino marittimo di grandi dimensioni e crollato e si è abbattuto su un'auto in sosta, colpendola ...