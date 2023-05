“Atto estremamente ostile” Storm Shadow all' Ucraina | escalation senza limiti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il ministero degli Esteri russo ha denunciato la decisione del Regno Unito di fornire missili a lungo raggio all'esercito ucraino definendola un passo ‘' che dimostra una partecipazione di Londra al conflitto. «Consideriamo questa decisione come un altro passoda parte di Londra, volto a riempire ulteriormente l'di armi e portare ad una gravedella situazione nell'area dell'operazione militare speciale», ha affermato il ministero in una nota. Il ministero degli Esteri russo ha accusato quindi il governo britannico di «portare il conflitto a un livello fondamentalmente nuovo in termini di distruzione e perdita di vite umane». «Ogni responsabilità per le conseguenze dell'azione distruttrice di Londra ricadrà interamente ...