ATP Roma | Carlos Alcaraz insultato da un tifoso | cosa gli ha detto e come ha reagito

(Di venerdì 12 maggio 2023)si è presentato da grande favorito agli Internazionali d’Italia 2023. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Miami, va a caccia di una nuova affermazione sulla terra rosa e spera di poter festeggiare per la prima volta al Masters 1000 di. L’iberico esordirà sabato 13 maggio contro il connazionale Ramos e punta a farsi strada sul mattone tritato del Foro Italico. L’attuale numero 2 al mondo, al suo esordio in questa manifestazione, si è allenato negli ultimi giorni nella Città Eterna e dopo la sessione di ieri è passato in mezzo alla folla, non riuscendo a firmare gli autografi a tutti i presenti. Un giovane fan non l’ha presa bene dagli spalti e ha urlato in maniera nitida “Pezzo di m***a”. Un episodio ripreso anche dai canali ufficiali dell’ATP e diffuso su Tennis Tv, la piattaforma ...