ATP Roma 2023 oggi | orari venerdì 12 maggio | ordine di gioco | programma | tv | italiani in campo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner è arrivato. Quest’agli Internazionali d’Italiadebutterà il numero uno italiano e lo farà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Sinner tornerà indopo la pausa che si è preso, saltando il Masters 1000 di Madrid e ha sicuramente una grande occasione di poter arrivare fino in fondo al torneo, avendo un tabellone sicuramente favorevole. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOKKINAKIS DALLE 11.00 Dopo la splendida battaglia contro Andy Murray tornerà inFabio Fognini. Il ligure dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 30 e sicuramente avversario molto complicato per il nativo di Arma di Taggia, che proverà a regalarsi un’altra giornata magica. Ci sarà anche la prima del numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo aprirà il ...

Qui ala connessione con il pubblico è speciale e mi può dare quel qualcosa in più che voglio ... Traguardi, questi elencati, che gli hanno permesso di guadagnare sette posizioni nel ranking, ......acon 5 vittorie e 14 sconfitte in stagione, non si può dire stia vivendo il suo miglior momento di forma in carriera, tanto che è sprofondato alla posizione numero 91 della classifica. ...Il torneo di, o meglio gli Internazionali Bnl di, è un Masters1000 sulla terra rossa che si gioca dal 10 al 21 maggio 2023 sui campi del Foro Italico. In campo tutti i migliori tennisti del mondo. Djokovic , Alcaraz , Medvedev e Ruud sono le ...

Giornata numero 3 degli Internazionali d'Italia, ed arriva il momento dei big. Il secondo turno vede infatti le teste di serie scaldare i motori, e ad aprire il piano sul centrale sarà Jannik Sinner.Sul Pietrangeli scenderanno in campo tre italiani. Il secondo match di giornata lo disputerà Martina Trevisan, poi toccherà, orientativamente non prima delle 15, Fabio Fognini contro il serbo ...