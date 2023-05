ATP Roma 2023 oggi | orari 12 maggio | ordine di gioco | programma | tv | italiani in campo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il grande giorno dell’esordio di Jannik Sinner è arrivato. Quest’agli Internazionali d’Italiadebutterà il numero uno italiano e lo farà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Sinner tornerà indopo la pausa che si è preso, saltando il Masters 1000 di Madrid e ha sicuramente una grande occasione di poter arrivare fino in fondo al torneo, avendo un tabellone sicuramente favorevole. Dopo la splendida battaglia contro Andy Murray tornerà inFabio Fognini. Il ligure dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 30 e sicuramente avversario molto complicato per il nativo di Arma di Taggia, che proverà a regalarsi un’altra giornata magica. Ci sarà anche la prima del numero uno del mondo Novak Djokovic. Il serbo aprirà ilserale sul Centrale contro ...

Il torneo di, o meglio gli Internazionali Bnl di, è un Masters1000 sulla terra rossa che si gioca dal 10 al 21 maggio 2023 sui campi del Foro Italico. In campo tutti i migliori tennisti del mondo. Djokovic , Alcaraz , Medvedev e Ruud sono le ...Lorenzo Sonego avanza al 2° turno degli Internazionali d'Italia senza problemi, lasciando appena 3 giochi a Chardy. Sorride anche Marco Cecchinato che batte McDonald. Bene Arnaldi, che manda ko l'...Stefano Napolitano esce di scena al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, torneoMasters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. L'azzurro, numero 555 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo slovacco Alex Molcan, numero ...

LIVE Arnaldi-Schwartzman, ATP Roma 2023 in DIRETTA: la sfida in serata vale il 2° turno con Musetti OA Sport

Sinner: "Djokovic favorito, ma attenzione ad Alcaraz" "Ho visto bene Djokovic, si muove bene in campo per l'età che ha. Ha tanta personalità e un'esperienza unica. Quando ha avuto… Leggi ...L’italiano convince ancora sulla terra europea e a suon di dritti non lascia scampo all’argentino. Ora derby contro Musetti. Napolitano cede solo al tie-break decisivo ...