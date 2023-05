ATP Roma 2023 | Jannik Sinner sorprende con un colpo a effetto | Kokkinakis non può crederci – VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto come da copione per. L’altoatesino (n.8 del mondo) si è imposto con grande facilità contro l’australiano Thanasiper 6-1 6-4 nel match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia. Un match durato 80? nel quale, soprattutto nel primo set,ha impresso alla partita un ritmo insostenibile per l’avversario, incapace di trovare delle soluzioni ai problemi proposti dal gioco dell’italiano. Bravonella seconda frazione a gestire la situazione e a piazzare ilnel momento giusto, a metà della frazione, senza dare l’opportunità all’avversario di tornare in auge. Una prestazione, dunque, convincente del nostro portacolori, apparso piuttosto tonico dal punto di vista fisico e molto ...

L'azzurro gestisce benissimo l'ultimo game tenendo a zero con tanto di un ace e facendo impazzire il Centrale di. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022L'azzurro non stecca all'esordio e accede al terzo turno degli ...Match in gran parte senza storia quello che ha segnato l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali Bnl di, Masters 1000 del circuito. Il tennista altoatesino ha regolato con un 6 - 1 6 - ...

ATP Roma, ora Trevisan poi Fognini agli Internazionali: Sinner al terzo turno, dove vedere le partite di tennis in TV Fanpage.it

Jannik Sinner esordisce in maniera comoda sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. L'altoatesino si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 battendo con il punteggio di 6-1 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Kokkinakis. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di O ...