ATP Roma 2023 | Jannik Sinner affronta Kokkinakis | condizione da verificare dopo un richiamo di preparazione

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’attesa sta per finire e finalmentefarà il suo debutto agli Internazionali d’Italia. Il tennista altoatesino comincerà il suo cammino al Foro Italico contro l’australiano Thanasiin un match che può nascondere delle insidie sia per l’avversario sia per lafisica dell’azzurro, che rientra nel circuitoaver saltato il torneo di Madrid. Non sono state settimane di totale riposo per il numero otto del mondo, che ha svolto undellaproprio in vista die Parigi e poi anche della successiva stagione sull’erba.non si fermerà praticamente mai eil Roland Garros sarà subito impegnato nei tornei di ...

...quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) ......ai Top 10) di partecipare se desiderano giocare invece di rimanere fermi aspettando il torneo... Perché allora in questo mese di Madrid -sono rinate Forse il motivo è duplice. Innanzitutto ......quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) ...

Un tifoso italiano insulta Alcaraz all'ATP Roma, la sua reazione è incredula: si fa una domanda Sport Fanpage

L'attesa sta per finire e finalmente Jannik Sinner farà il suo debutto agli Internazionali d'Italia 2023. Il tennista altoatesino comincerà il suo cammino al Foro Italico contro l'australiano Thanasi ...Giornata numero 3 degli Internazionali d'Italia, ed arriva il momento dei big. Il secondo turno vede infatti le teste di serie scaldare i motori, e ad aprire il piano sul centrale sarà Jannik Sinner.