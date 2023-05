ATP Roma 2023 | è il momento dei grandi | debutto per Sinner | Djokovic e Rune | Fognini cerca il terzo turno

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Giornata numero 3 degli Internazionali d’Italia, ed arriva ildei big. Il secondovede infatti le teste di serie scaldare i motori, e ad aprire il piano sul centrale sarà Jannik. L’azzurro torna in campo dopo l’assenza a Madrid e avrà uno sfidante mica male in Thanasi Kokkinakis, già affrontato e battuto due volte ma che, con il suo talento, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. In serata invece sarà ildi Novak, che in ogni caso perderà il trono di primo giocatore al mondo in favore di Carlos Alcaraz. Il serbo debutta con Tomas Martin Etcheverry, scoglio per nulla insormontabile per un Nole in buona forma. Sul Grand Stand il match di cartello è rappresentato dalla ‘prima’ di Holgercontro il francese Arthur Fils: curiosità su come il ...