ATP Roma 2023 | debutto positivo per Djokovic e Ruud | diaspora di teste di serie | saltano in tanti tra cui Khachanov e Auger-Aliassime

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) In archivio la terza giornata dell’ATP di, con l’Italia che esulta con le vittorie di Jannik Sinner e Fabio Fognini che accedono al terzo turno. Ma era il giorno deldi altri big del tabellone, come ad esempio Novak; il serbo si è tolto un po’ di ruggine nel primo set con Tomas Martin Etcheverry, per poi dilagare nella seconda frazione. Per lui ai sedicesimi c’è Grigor Dimitrov, che ha vinto la sfida vintage con Stan Wawrinka. Largo sorriso anche per Casper, che ha avuto facilmente la meglio su Arthur Rinderknech, la resistenza del francese dura soltanto la prima frazione per poi sciogliersi nella seconda. Il norvegese ora avrà un test più probante con il kazako Alexander Bublik, che ha superato Ben Shelton.anche ildi Cameron Norrie, che ...