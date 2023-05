Atletica | Patta e Melluzzo | amicizia e velocità nella 4×100 olimpica

(Di venerdì 12 maggio 2023) È una puntata a tuttanel talk settimanale diTV, quella dello scorso 10 maggio, con due azzurri protagonisti nell’esordio stagionale dellaa Firenze nello scorso weekend: il sardo campione olimpico Lorenzoe il siciliano Matteo. Due sprinter che vengono dalle isole e che puntano ai Mondiali di agosto a Budapest dopo il tempo di 38.38 ottenuto domenica dall’Italia, un passo importante verso la qualificazione iridata per la staffetta d’oro a cinque cerchi. In studio anche Stefano Tilli, argento mondiale nel 1983 con lae voce tecnica di RaiSport, che approfondisce un altro tema “caldo”: l’attesa supersfida nei 100 metri del 2 giugno al Golden Gala, proprio a Firenze, tra il campione olimpico Marcell Jacobs e il campione mondiale, lo ...

Non era presente il campione azzurro Marcell Jacobs, la composizione del quartetto azzurro era formata (nell'ordine) da Lorenzo, Matteo Melluzzo, Fausto Desalu ed in chiusura da Filippo Tortu. ......del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo pari e:...Grottaglie e UISP Taranto APS, con il patrocinio della quasi totalità dei comuni e della ...Nel meeting organizzato dall'Savona in collaborazione con il CUS Genova ci sarà anche chi a Tokyo ebbe l'onore di aprire il quartetto azzurro: parliamo di Lorenzo, primo frazionista ...

Atletica, Patta e Melluzzo: amicizia e velocità nella 4x100 olimpica Il Faro online

Il 2023 agonistico della staffetta azzurra maschile 4x100 è cominciato ufficialmente pochi giorni fa in occasione della tappa delle Sprint Relays andata in scena allo Stadio Ridolfi di Firenze. L'Ital ...Il responsabile del settore velocità italiano Filippo Di Mulo a OA Sport: “Questa è una buona base di partenza, ma ci sono margini di miglioramento” ...