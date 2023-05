Atletica | Crippa a Monza per la 10 km | via alla stagione estiva

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023) Riprende la corsa di Yemanverso la. Dopo l’esordio in maratona di inizio aprile, il fuoriclasse del mezzofondo azzurro si mette di nuovoprova su distanze meno lunghe e quindi più abituali. L’appuntamento è per domenica nei 10 chilometri sulle strade del parco diterza edizione della DKRace. Sarà un test per andare in cerca delle prime risposte al lavoro svolto in quota nel raduno di Livigno, iniziato a metà della scorsa settimana, che proseguirà fino al 1° giugno. Per il 26enne delle Fiamme Oro c’è l’obiettivo di tornare a essere protagonista nei 10.000 su pista dei quali è campione europeo in carica con lo splendido trionfo di Monaco di Baviera dove ha conquistato anche il bronzo nei 5000 metri, in vista dei Mondiali di ...