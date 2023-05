Atalanta | 20 convocati per Salerno | ritorna Hojlund | sette giocatori out

(Di venerdì 12 maggio 2023) Gasperini ne convoca venti in occasione della sfida in casa della Salernitana. C’è Rasmus, dopo essere stato recuperato dai problemi muscolari accusati prima del match contro lo Spezia. Out invece Ademola Lookman, ancora alle prese con la distrazione al bicipite della coscia destra. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di, ovvero Boga, Palomino, Lookman, Ruggeri, Hateboer, Vorlicky e Maehle. Tre idiffidati: Zappacosta, Ederson e Palomino. Ci saranno scelte quasi obbligate in mediana, con Zappacosta e Soppy a scortare De Roon ed Ederson. In difesa confermati Toloi, Djimsiti e Scalvini, con Sportiello tra i pali. Non è esclusa una difesa a quattro, ma gli interpreti sono gli stessi: Koopmeiners e Pasalic si muoveranno alle spalle di Duvan Zapata. SportFace.

