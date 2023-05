Aston Martin DBX707 AMR23 Edition | classe da Formula 1

DBX707 AMR23 Edition celebra le performance del teamAramco Cognizant Formula One Team . Si tratta di una versione speciale il Suv di lusso più potente al mondo che omaggia la scuderia attualmente al secondo posto nella classifica ...La W14 potrebbe seguire la direzione scelta da, che condivide la power unit con Mercedes e ha disposto i componenti accessori per estremizzare un'idea di aerodinamica di stampo Red Bull. ...Tutti la attendono, tutti la aspettano, perché è opinione diffusa che con questasi può, magari nella domenica giusta. E' un conto alla rovescia apnoico, un po' come quello per la "...

F1 | Aston Martin: Miami ha esaltato le qualità della AMR23 Motorsport.com - IT

Before yesterday, there was only one instance of Taylor Swift and the racing world colliding, when Swift's 1989 World Tour sponsored Tony Kanaan's IndyCar at the Detroit Grand Prix in 2015, an event ...Dan Fallows is hoping Aston Martin will be able to work on their 2024 car "as early as we possibly can" after a great start to 2023.