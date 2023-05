Assegno Unico | nuovo aumento di 30 euro | quando ti arriva sul conto

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023) 30in più ai genitori per ogni mese e per ogni figlio. Vediamo come funziona l’ultima novità sull’. L’Universale è l’unica misura di sostegno alle famiglie italiane che abbiano dei figli. Questo particolare bonus è al centro di mille polemiche perché in un paese che sogna di ritornare a crescere e di spingere nuovamente le coppie a fare figli un aiuto così limitato dimostra tutte le aporie e le schizofrenie che affliggono le istituzioni italiane. Se le uniche cifre che devono sostenere le famiglie con i figli sono quelle bassissime dell’è chiaro che le giovani coppie non si sentiranno aiutate in una sfida economicamente così impegnativa come quella di mettere al mondo un figlio....