...27 ) Concorso abilitante sparito e noi Ingabbiati di ruolo ( 57:10 ) Quando sapremo se le graduatorie di merito 2020 saranno rese ad esaurimento ( 57:55 )interprovinciali ...Per l'anno scolastico 2023 - 24 è valido il CCDP , Contratto collettivo decentrato provinciale concernente i trasferimenti, gli utilizzi e ledel personale ausiliario, ...Utilizzo posti I posti dell' organico di fatto : non sono utilizzabili per le immissioni in ruolo e per i trasferimenti e/o passaggi ; sono utilizzati per lee le ...

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, si apre la trattativa: Ministero convoca i sindacati il 16 aprile Orizzonte Scuola

Agli asili nido dell’Unione Valdera per l’anno educativo 2023-2024 sono state presentate 601 domande (268 per conferme e 343 per nuove iscrizioni). Ne sono state accolte 577 (244 conferme e 333 nuove) ...Lanciano. ATER Lanciano, con Determina del Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro, ha provveduto all’approvazione della graduatoria provvisoria per ...