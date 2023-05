(Di venerdì 12 maggio 2023) Con unprima allee poi ai cittadini glidel gruppo Monti annunciano la pubblicazione dipersonali e di documenti relativi alla. Un fatto di una gravità inaudita per il quale ancora oggi nessuno ha avuto il coraggio di fare una dichiarazione. ...

ASST Valle Olona ha incontrato il Distretto 3Imperiese per proseguire nel percorso di approfondimento e confronto sull'assistenza ...per ciò che attiene il potenziamento della funzione'......bacheca nel dark web rivolta proprio a Marco Marsilio e al direttore della ASL provinciale'...consigliamo di ottenere una consulenza legale il prima possibile per presentare un reclamo contro...Il Coordinatore Provinciale della provincia'Aquila Attilio D'Andrea Condividi questo articolo

ASL1 dell'Abruzzo, pubblicati i dati dei pazienti. Il messaggio degli hacker contro l'imbarazzante silenzio delle istituzioni DDay.it

Dai pronto soccorso ai reparti e ai laboratori d'analisi e di radiologia: livelli di sicurezza molto bassi, quali sono le Asl sotto attacco ...L’AQUILA – Tensione alle stelle alla Asl provinciale dell’Aquila, a seguito dell’attacco partito il 3 maggio della cybergang Monti, che da ormai dieci giorni tiene sotto scacco ospedali e presidi sani ...