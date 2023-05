I pirati informatici hanno anche parlato alla popolazione: 'Cari residenti'Abruzzo! In un momento in cui la gestione dimantiene il silenzio negligente, facciamo appello a voi. Studiate ...Quindi i pirati informatici si sono rivolti direttamente alla popolazione: 'Cari residenti'Abruzzo! In un momento in cui la gestione dimantiene il silenzio negligente, facciamo appello a ......dichiarazioni del presidente che leggiamo oggi sulla stampa stridono con quanto asserito dalla,...si è messo in campo per ripristinare l'accesso alle cure completo per tutta la provincia'...

ASL1 dell'Abruzzo, pubblicati i dati dei pazienti. Il messaggio degli hacker contro l'imbarazzante silenzio delle istituzioni DDay.it

