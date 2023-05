Asl 1 Abruzzo | l' attacco informatico si rivela sempre più grave

WiredLeaks, come mandarci una segnalazione anonima Hai informazioni riservate sull'attacco allache vuoi condividere con noi Scrivici in modo sicuro Rischi per la sanità Nel frattempo ...... nel mirino, nel dettaglio, l', in un'offensiva informatica iniziata lo scorso 3 maggio. I dati sanitari di migliaia di cittadini sono infatti stati rubati e i sistemi informatici delladi ...Hacker contro ledell', migliaia di dati sanitari in rete. Dall'inizio di maggio è in corso un ricatto informatico da parte di un gruppo estero nei confronti della Regione guidata da Marco Marsilio: ...

Pubblicati 8,3 GB di dati trafugati dall'ASL 1 Abruzzo, attaccata dal ransomware Monti Cyber Security 360

Attacco haker alla asl 1: continua ad indagare la procura antiterrorismo, ancora al lavoro la task force di esperti, ma rimangono in balia dei pirati informatici, migliaia di dati sensibili ...Messaggio ai vertici della Asl dell'Aquila, possibili altre falle in altre Asl della Regione. Il governatore Marsilio, non sarà pagato nessun riscatto (ANSA) ...