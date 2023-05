Ascolti tv | Juventus-Siviglia vince la prima serata

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – La semifinale di Europa Leaguesu Rai1 è stato il programma più seguito delladi giovedì, con 3.772.000 spettatori e il 18% di share. Al secondo posto, il film ‘Quasi Amici’ su Canale 5, con 1.998.000 spettatori e l’11.7% di share. Al terzo posto, la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 su Rai2 con 1.702.000 spettatori e l’8.3% di share, sostanzialmente in linea con quelli dellesemifinale. A seguire, tra gli altridi prime time: la semifinale di Europa League Roma-Bayer Leverkusen su Tv8 (1.222.000 spettatori, share 5.8%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (1.074.000 spettatori, share 7.3%), ‘Bentornato Papà’ su Rai3 (852.000 spettatori, share 4.2%), ‘Piazza Pulita’ su La7 (747.000 spettatori, share 5.1%), ‘Back ...

Mattino Cinque, la conduttrice contrariata da quanto accaduto: "Sembra una setta" La seconda parte della puntata odierna di Mattino Cinque ...