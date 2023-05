Ascolti tv ieri | Eurovision stabile | disastro Back to School Nuovo boom UeD

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una prima serata piuttosto difficile, forse la più combattuta degli ultimi dieci anni, con semifinali sia canore che sportive molto importanti in onda che hanno creato non poca confusione nel pubblico, alla luce dei dati Auditel. Come sono andati glitv di, giovedì 11 maggio 2023? La seconda semifinale diSong Contest 2023 su Rai2 è stata vista da 1.702.000 spettatori, 8.3% di share; numeri leggermente inferiori rispetto alla prima serata di martedì 9 maggio scorso seguita da 1.824.000 spettatori per l'8.6% di share (QUI la classifica completa dei finalisti di sabato 13 maggio). Chiudetosu Italia 1: l'ultima puntata ha ottenuto una media di 676.000 telespettatori, 4.4% di share. La finale dello scorso anno aveva conquistato il 7.5% di share, 1.383.000 spettatori. ...