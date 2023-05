Ascolti tv | i dati di giovedì 11 maggio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Bene l’Europa League Nella serata di ieri,11, su Rai1 la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia ha coinvolto 3.772.000 spettatori pari al 18% (pre e post nel complesso: 2.621.000 – 13.7%. Primo tempo: 3.880.000 – 17.6%, secondo tempo: 3.674.000 – 18.5%). Su Canale 5 il film Quasi Amici ha ottenuto 1.998.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 ha raggiunto 1.702.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di Back to School 2 ha portato a casa 676.000 spettatori con il 4.4% (presentazione di 15 minuti: 597.000 – 2.7%). Su Rai3 Bentornata Papà si ferma a 852.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 7.3% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Tutti i dati Auditel di giovedì 11 maggio: vince Rai 1 con Juventus-Siviglia, davanti a Quasi amici su Canale 5 e l'Eurovision 2023 su Rai 2.