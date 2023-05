As Roma | tre giornate di squalifica per Foti | vice di Mourinho

(Di venerdì 12 maggio 2023) Salvatoretecnico di Josèha subito unadi trea seguito di “un’aggressione a un altro giocatore”. L’episodio fa riferimento alla sfida di ritorno con il Feyenoord all’Olimpico, quando fu espulso per la manata a Gimenez nei pressi dell’area tecnica giallorossa. Warning anche per Josèper “aver tardato il calcio d’inizio”. SportFace.

Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune disono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputatiattivisti di Ultima Generazione per il blitz fuori Palazzo Madama del 2 gennaio scorso, quando lanciarono vernice rossa ...Stangata in Europa per il vice di Josè Mourinho, Salvatore Foti . Il secondo dello Special One è stato squalificato dall'Uefa pergiornate a seguito di 'un'aggressione a un altro giocatore' si legge nella nota. L'episodio fa riferimento alla gara di ritorno con il Feyenoord all'Olimpico, quando fu espulso per la manata a ...Sanremo -Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo 21. Taggia - Arma di Taggia ... Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni61. Rosignano ...

A Garbatella una Comunità energetica solidale: Municipio VIII e Università Roma Tre insieme per sviluppar... Radio Colonna

Martina Trevisan saluta gli Internazionali di Roma: la tennista azzurra, 18esima al mondo, è stata eliminata al secondo turno dalla ceca Karolina Muchova, che si è imposta in rimonta in tre set 6-3 3- ...Annuncio vendita Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV S&S Titanium usata del 2020 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...