Arnaldo Pomodoro a Roma | la mostra promossa da Fendi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il 12 maggio, la Fondazioneaprono le porte ad unache celebra la ricerca artistica del maestrognolo. Un progetto che si inserisce nella lunga collaborazione trae la Fondazione, nata per promuovere l’arte contemporanea e coinvolgere le nuove generazioni. Grazie alla partnership con la Fondazioneoffre al pubblico l’opportunità di approfondire la conoscenza di questo grande genio e di scoprire le opere più significative della sua produzione, attraverso un esposizione che promette di essere un momento di grande interesse per tutti gli amanti dell’arte contemporanea. Allestita all’Eur, all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana, quartier generale della ...

... nel 2023 arriveranno a essere cento i chilometri della "bicipolitana", la rete ciclabile divisa in varie linee che collega molte zone della città a partire dalla sfera di(che in ...Tra questi, Emilio Isgrò, Fabrizio Plessi, Ferdinando Scianna, Francesca Cataldi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Mario Ceroli, Maurizio Cattelan, Michelangelo Pistoletto, Mimmo ...Tra le diverse iniziative in programma " fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota " a Milano sarà possibile ammirare l'opera Sfera Grande diche da pochi giorni è stata collocata all'...

Mostra Arnaldo Pomodoro Roma: programma, date, orar biglietti Tag24

Per la prima volta presso il Colosso Quadrato, sede romana di Fendi, imponenti sculture trionfano nei grandi saloni, riempendo lo spazio interno ed esterno e attirando l’attenzione meravigliata dei vi ...Addio a Stefano Dal Monte Casoni, maestro della "nuova ceramica" e parte del sodalizio artistico Bertozzi & Casoni, che ha contribuito a emancipare la ceramica dal ruolo di arte ...