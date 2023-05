Arnaldi esalta Roma | la vittoria su Schwartzman

Gli highlights della vittoria in tre set (6 - 1 4 - 6 6 - 3) di Matteosu nbsp;Diego Schwartzman agli Internazionali ......E' un grande difensore che sinel contrattacco esaltandosi sulla terra rossa. Toscano di Carrara, si è appoggiato anche a Genova, dov'è entrato nel mirino di Fabio Fognini, come Matteo,...sbaglia tutto nel terzo game del secondo parziale, Munar sied ecco servita la palla break, che lo spagnolo concretizza. La via del giocatore di casa oramai per il set è oramai presa: ...

I risultati dell'11 maggio agli Internazionali di Roma ATP di tennis Fanpage.it

I Quattro Moschettieri li conosciamo, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Che cosa li lega oltre alla bandieraMatteo Arnaldi si ferma a un set dal primo ottavo di finale in un Masters 1000. Dopo un primo parziale con tutto il meglio del suo tennis, ...