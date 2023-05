Area giochi per bambini a Telese | siglato protocollo d’intesa tra Provincia e Diocesi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampadi Benevento Stamani è statopresso la Rocca dei Rettori a Benevento untra lae ladi Cerreto Sannita –– Sant’Agata de’ Goti per la realizzazione … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... I FALCONIERI DEL RE - Esibizione di Falconeria diurna Ore 20.30; 'E LAZZI ALLA CORTE DEL ... Ore 22.30: BARDO MAGNO - concerto di chiusuraSPETTACOLO DEL COSIMO: Ore 11.00; OTTO VAGANTE - ...... controllo di sicurezza delle borse e zaini) per poter accedere allArea Comfort, una sorta di hall di attesa con food truck, zona relax,family conper i piu' piccoli, e merchandising. ...Per l'occasione, invece, Piazza XXV Aprile si trasformerà in una fan - zone proponendoper ... Dalle 15 di oggi alle 20 di domenica, c'è un'dedicata a tutti gli appassionati di padel. ...

Villa Serra di Comago, inaugurazione con merenda dell'area giochi GenovaToday

L'appuntamento è per domenica 14 maggio alle ore 15.30. Oggi il parco è gestito da un consorzio formato dai tre Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò ...Stamani è stato siglato presso la Rocca dei Rettori a Benevento un Protocollo d’intesa tra la provincia e la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti per la realizzazione di un’Area g ...