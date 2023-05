Archivio storico dell’Enel di Napoli | Giannola | Trasferimento da evitare Borrelli propone un tavolo tecnico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Oggi alle ore 14 presso la sede dell’Enel, Padiglione America Latina, Mostra d’Oltremare di, è avvenuto un incontro fra rappresentantie una delegazione di cittadini, ricercatori, studiosi ed esponenti del mondo politico per effettuare un sopralluogo dei locali e meglio comprendere le motivazioni dell’Ente di chiudere l’napoletano e di trasferire la sua documentazione in un deposito sito in Pastorano, provincia di Caserta. L’incontro era stato richiesto ed organizzato a valle di una serie di interventi, sia sui giornali che nelle sedi istituzionali preposte a garantire la tutela del patrimonioe culturale della città e del Mezzogiorno, da parte della comunità scientifica, di esponenti del mondo ...