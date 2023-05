”Apra | siamo la Polizia” | la truffa dei finti vigili a Cerveteri | rubano contanti e oro

(Di venerdì 12 maggio 2023) A, i ladri le provano tutte. Qualsiasi travestimento pur di ingannare le loro vittime, e quasi sempre a loro piace indossare abiti istituzionali, dal sacro al profano, dai preti aiurbani. Il loro scopo, però, è sempre il medesimo: entrare nelle abitazioni per rubare, soprattutto quelle in cui vivono persone anziane e indifese, che non possono dare problemi. Allarme serpenti a, numerosissime segnalazioni alle Guardie Zoofile: ”È il periodo in cui escono allo scoperto” La nuovaalla porta Ora, come denunciato da diversi cittadini, l’ultima moda pare sia quella degli agenti difasulli, i quali suonano al campanello delle persona con la scusa di dover fare degli accertamenti con una ...

Dopo i preti ora ci provano i vigili urbani . Rigorosamente finti. A Cerveteri i ladri cercando in tutti i modi di ingegnarsi sempre più per riuscire nel loro intento ed entrare nelle abitazioni per ......Calhanoglu in questa precisa situazione Perché Bastoni sembra quasi attendere che gli sil'...in costruzione bassa stavolta, e Bastoni la gioca a Mkhitaryan che scende incontro, tallonato da ...Nella misura in cui investiamo di più nella nostra sicurezza e difesa,alleati migliori dei ...ha detto Reintke " perché il cancelliere si ricordasse di impegnarsi per una convenzione che...

La truffa dei finti vigili alle porte di Roma: «Apra, siamo la polizia». Poi i furti di contanti e oro ilmessaggero.it

La nuova ditta trasferirà la parte produttiva da Corsico, portando una cinquantina di dipendenti tra operai e impiegati ...Annunciato l'arrivo imminente di un nuovo concorso in Campania, ecco di che cosa si tratta e come partecipare.