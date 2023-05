Appello di Berlusconi per le Comunali nel nuovo video dal San Raffaele

Ecco perché Silvio, ancora ricoverato al San Raffaele, torna in video per mobilitare le ... Poi il consuetoall'affluenza: 'Chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro della ...Vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti e, mi raccomando, andate tutti a votare!", ha concluso. . 12 maggio 202316.20 Comunali,Cav: voto può incidere governo Dal San Raffaele, dove è ancora ricoverato,al voto per le amministrative da Silvio. "Questo voto può incidere sul peso del nostro governo", dice il presidente di Forza Italia in un videomessaggio. "Chi non vota non è un buon ...

Silvio Berlusconi, video appello al voto per amministrative TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...