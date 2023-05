Antonella Clerici | quel dolore atroce vissuto | “Melanoma maligno”

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 12 maggio 2023)haunche l’ha segnata per sempre: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda. Una delle conduttrici che ha lasciato sempre senza parole il pubblico per il suo lavoro sempre professionale è lei,. La donna, infatti, viene definita la Regina del Mezzogiorno per i suoi programmi culinari come La prova del cuoco e l’attuale E’ sempre Mezzogiorno. In passato, però, nonostante le gioie professionali, ha dovuto affrontare un grave dramma che l’ha cambiata per sempre. Il racconto toccante diCleri ANSA FOTO Ildemocratico.comè una donna molto composta, professionale e super ironica; queste, infatti, sono sempre state le caratteristiche fondamentali sin dal ...