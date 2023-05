Antica Trattoria Maria Del Porto a Genova | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questadelsi trova in quel di Via Sottoripa, detta anche portici di Sottoripa (Sotorîa o Sotorîva in genovese). Questaera sottocchio da un pochino e in occasione di visita di alcuni parenti, abbiamo colto l’occasione di un pranzo tipico di pesce. Nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. I Portici di Sottoripa, cosa sono? Un breve accenno I portici di Sottoripa si tratta di una vasta area del centro storico medievale genovese che si estende lungo la piazza di Caricamento e l’area delantico da Piazza Cavour, sede del mercato del pesce sino a Ponte Calvi. Si tratta dei più antichi porticati pubblici di cui si hanno tracce in Italia. ...