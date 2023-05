Anni ’70 | fuori oggi il nuovo singolo di Wax

Leggi su zon

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo “Turista per sempre”, l’inedito con cui si è presentato ad Amici e prodotto da Shune, a cui seguono i brani “Ballerine e guantoni” prodotto da Dardust, e “Grazie” prodotto da Takagi e Ketra e Jvli, esce, venerdì 12 Maggio, ildi Wax, il finalista di Amici 22, “’70” “70”, questo è il titolo, è un brano dal sapore estivo prodotto da Merk & Kremont (ITACA), che vede la contaminazione con il passato nei ritornelli dove è presente un piccolo tributo vocale e citazioni agli Abba e alla loro hit Mamma mia, ma mantenendo sempre la natura urban di Wax. Questi singoli e i nuovi inediti usciranno nel suo primo Ep omonimo il 26 Maggio per Warner Music, già in preorder qui https://wmi.lnk.to/wax. Di seguito, ecco il testo del...