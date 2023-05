Annalisa si sposa | ecco chi è il suo futuro marito – Foto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fiori d’arancio in vista perScarrone. Come svela “Savona News”, la cantante 37enne – nota per aver partecipato alla decima edizione di “Amici” classificandosi seconda – convolerà a nozze con il 42enne Francesco Muglia. A confermare l’indiscrezione è ladelle pubblicazioni di matrimonio affisse nel comune di nascita dell’artista, diventata subito virale sul web. Per i fan della cantante savonese è stato un vero choc visto che non era noto che l’artista fosse sentimentalmente impegnata. “Ildiè di origine padovana – fa sapere “Savona News” – Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire”. La ...