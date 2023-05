Annalisa convolerà a nozze | chi è lo sposo Francesco Muglia

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023)e il fortunato fidanzato – che ben presto diventerà suo marito – si chiama. La pubblicazione matrimoniale è già stata effettuata e secondo Savona News l’uomo misterioso, tale, ha 42 anni. “Il futuro marito diè di origine padovana.opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire“. In attesa di scoprire un po’ di più su, questa dovrebbe essere una sua foto: Chi èLa cantante in tutti questi anni è sempre stata iper ...