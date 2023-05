Anna Tatangelo | bomba di sensualità | intimo total white | lo spettacolo è imperdibile

Ma il vicesindaco Paolo De Cesare non accetta 'ricostruzioni fantasiose' sul concerto di, annunciato per l'11 maggio e rinviato qualche ora dopo per via del maltempo e commenta così: '...Giornata all'insegna del relax per, paparazzata in una sessione di shopping a Roma. La cantante non è riuscita a passare in incognito con il cappellino sportivo: il suo sorriso contagioso ha attirato i fotografi. Lei, ...Il concerto diannunciato due giorni fa per questa sera, in occasione della festa patronale di San Giustino, poi rinviato ieri pomeriggio per maltempo, scatena la richiesta di dimissioni del sindaco ...

Salta per maltempo il concerto di Anna Tatangelo, confermato il Palio de lu ricchiappe ChietiToday

Fede e devozione, ma anche musica e spettacolo con la presenza quest’anno anche di una delegazione di maltesi de La Valletta . E’ tutto pronto per i solenni festeggiamenti del patrono San Domenico che ...Dal 25 maggio cinque giorni all’insegna di cibo, musica e intrattenimento. Gran finale in piazza con tombola e concerto di Anna Tatangelo Ultimi preparativi da ultimare e poi a Castel Bolognese sarà, ...