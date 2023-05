Angelina piange per la lettera della madre e riascolta un brano inciso col padre

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023)Mango nel quotidiano di oggi di Amici ha avuto l’opportunità di ascoltare unascritta da sua mamma, la musicista Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. “Amore mio, che belli i tuoi amici. E non potrebbe essere altrimenti, perché tu sei troppo bella, eri la nostra Pippi Calzelunghe” – ha esordito la mamma diMango – “Scatenata, allegra e generosa, sempre pronta per uno spettacolino, un travestimento e una nuova risata. Sai bene che non ti scriverò unasdolcinata perché sono milanese nell’anima e quindi sono di poche parole. Ma non è con unache si può raccontare l’amore di una vita. Da mamma ti confesso che non vedo l’ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Troppi! Da pubblico ho goduto di ogni esibizione, ogni frase che ...