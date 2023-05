Angelina Mango con “Ci Pensiamo Domani” e Wax con “Anni 70” | ascolta i loro nuovi singoli

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023) La 22esima edizione di Amici sta volgendo al termine e domenica sera scopriremo (in diretta!) chi vincerà la categoria canto frae Wax, anche se la risposta mi sembra scontata. Oggi i due hanno finalmente reso disponibili su iTunes e Spotify iche da un po’ di settimane cantano ad Amici. La figlia del compianto cantautore ha pubblicato Ci, mentre Wax ha messo online70. Chi preferite?CiTesto Le lunghe giornate la pubblicità incollata sul tram come i tuoi occhi su di me domenica dolce che dolce far niente e rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi stare con te Sabato scorso non mi hai ...