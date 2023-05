Angelica mamma dopo adroterapia pelvica | prima mondiale a Pavia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023), poco più di 30 anni, stringe fra le braccia la figlia Federica, di quasi 5 mesi. Una gravidanza naturale che non ha precedenti nella letteratura scientifica, perchédi diventarela giovane era stata ‘bersagliata’ da fasci di ioni carbonio diretti alla zonaper curare un tumore raro all’osso sacro. Un trattamento radicale che le avrebbe impedito per sempre di concepire un bimbo, se i medici non avessero ‘spostato’ l’utero e le ovaie della giovane per preservarli dalle radiazioni. “Una procedura del tutto inedita”, il “primo caso al mondo”, annunciano dail Centro nazionale dioncologica (Cnao) e la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo che insieme hanno permesso addi entrare nella storia della medicina. Alla ...