(Di venerdì 12 maggio 2023) A due anni dall’ultimo lavoro in studio, “Storie di un appuntamento”, perè tempo di scrivere una pagina inedita del suo dirompente percorso artistico: arriva oggi -12 maggio- in radio e su tutte le piattaforme digitali “” (Factory Flaws), ilche apre la strada alla pubblicazione del terzo album della cantautrice. L'articolo

Praticamente sullo stesso livello metto il, fotografico brano di Chiamamifaro, 'Ma Ma Ma'. ... Seguo dagli esordi e conosco personalmente: pochi, come lei, saranno penetrare e raccontare ...Praticamente sullo stesso livello metto il, fotografico brano di Chiamamifaro, 'Ma Ma Ma'. ... Seguo dagli esordi e conosco personalmente: pochi, come lei, saranno penetrare e raccontare ...Praticamente sullo stesso livello metto il, fotografico brano di Chiamamifaro, 'Ma Ma Ma'. ... Seguo dagli esordi e conosco personalmente: pochi, come lei, saranno penetrare e raccontare ...

ANGELICA: il nuovo singolo è "Milano Mediterranee" DailyNews 24

Fiorito scontata una condanna per peculato torna in campo per sostenere il suo «pupillo». A Ferentino candidati Fiorletta, Musa, Schietroma e Fiorini. Qui dopo il caso Ruberti la più evidente spaccatu ...Il caso di Angelica è assolutamente unico nel mondo. Nonostante un tumore all'osso sacro è stato portato a termine il parto di Federica.