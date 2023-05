Angelica diventa mamma dopo un tumore raro all’osso sacro diagnosticato a 27 anni | è un caso unico al mondo | ecco perché

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sembra un finale a effetto pensato proprio alla vigilia della festa della. Ma la storia di, una ragazza Campana, passata dalla disperazione per la scoperta di unalla felicità di essereta madre è una vicenda molto reale e concreta. Con tutte le sofferenze e le angosce di chi, a soli 27, riceve la diagnosi di un tipo di cancro difficile da curare. Protagonisti positivi dell’intera vicenda il Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) e la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, entrambi a Pavia. Tutto inizia un anno prima, quandouna serie di esercizi eseguiti in palestra,avverte un dolore, come uno strappo o un’ernia. Quel fastidio persiste alcuni mesi fino a che la ragazza decide di fare ...

'Nella primavera 2022ci ha comunicato di essere incinta: eravamo tutti molto felici, altrettanto sorpresi, pronti a cogliere questa nuova sfida - ricorda Chiara Cassani, ginecologa oncologa ...Mamma dopo un tumore e una terapia che le avrebbe impedito per sempre di restare incinta. E' la storia di, poco più di 30 anni, che ora stringe fra le braccia la figlia Federica, di quasi 5 mesi. Una gravidanza naturale che non ha precedenti nella letteratura scientifica, perché prima di ...Il racconto diDopo il trattamento ,è in perfetta salute e forma fisica. Ma mai e poi mai avrebbe immaginato di rimane incinta per vie naturali. Eppure, il miracolo è accaduto.

Angelica diventa mamma dopo un tumore raro: "Le dottoresse di Pavia hanno creato una cura apposta per me"

Scoprire di avere un tumore molto raro e non operabile a 26 anni e diventare mamma quattro anni dopo la cura. E' la storia a lieto fine di Angelica, arrivata a Pavia dalla Campania nel 2019 al ...Angelica, a soli 27 anni, ha ricevuto una diagnosi di un tumore raro all'osso sacro. Rimasta incinta, è riuscita a portare a termine la gravidanza e a partorire naturalmente grazie ai medici del San M ...