(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma – Dal 13 al 21 maggio si terrà l’annualeNazionaleIrrigazione. Questo il tiolo coniato per quest’anno: “Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale”. Il sistema dei Consorzi didelha predisposto, con, un programma ricco di iniziative. “Anche per queste giornate, mai banali anzi, al giorno d’oggi ancora più importanti del passato, per riflettere e consolidare l’importanza delle attività consortili e soprattutto l’utilizzo dell’acqua – hanno sottolineato Sonia Ricci ed Andrea Renna, Presidente e Direttore di– abbiamo voluto invertire un trend che nel passato non ha visto, quasi mai, protagonisti, tutti insieme, i nostri Enti. Tanti e vari gli ...

... Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e, per un investimento complessivo di 102 ... Le prime mosse della cabina sono state accolte con favore dall', l'associazione dei consorzi di ...... sì alla risoluzione per costruire piccoli invasi Siccità,: "Sulla Penisola piove il 18% in ... Lombardia; Piemonte; Veneto; Emilia Romagna e, per un investimento complessivo di 102.030.000 ...... anche la Regione, ha avanzato richieste di stato di calamità naturale a seguito della siccità non più solo stagionale, al punto da essere inserita dai report dell'Osservatoriosulle ...

Anbi Lazio, conto alla rovescia per la settimana della bonifica LeggoCassino.it

Aumenta il riempimento dei laghi: Maggiore al 95%, Como al 73%. Ma il lago di Garda supera di poco il 51%. Francia: vietate le docce in spiaggia ...I dirigenti di Anbi Lazio affermano: “La sensibilità dimostrata rappresenta, senza dubbio, un ottimo punto di partenza per quella concertazione e sinergia necessarie ad affrontare le problematiche che ...