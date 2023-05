Amministrative Qualiano | Castaldo | Nessun evento di chiusura

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023), Il candidato Sindaco: “Mi hanno insegnato che si festeggia ad obiettivo raggiunto” “La gara per la conquista del voto, preferiamo farla tra la gente, delle cui difficoltà siamo consapevoli e vanno risolte, ma non a suon di concertini, cene e libagioni. Abbiamo scelto di fare una campagna elettorale diversa e lo faremo sino alla fine. Per la nostra Coalizione non vi sarà alcundi festeggiamento, ma continueremo a fare la nostra campagna, sino a quando scatterà il silenzio elettore, così come abbiamo fatto fino ad ora. Mi hanno insegnato che si festeggia ad obiettivo raggiunto, non prima. So che i nostri Elettori concordano sulla nostra scelta”. Il candidato sindaco Antonio, commenta la scelta controtendenza della sua campagna elettorale, che è stata diversa sin dalle ...