Amministrative | in Toscana il centrosinistra prova a riprendersi tre ex roccaforti | la scommessa di Meloni su Ancona

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sfida sottotono (forse anche perché il voto amministrativo è sempre più frastagliato) fatto sta che alle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi, 14 e 15 maggio, si sono appassionati in pochi, sebbene ad essere convocati siano circa 1 comune su 10, ovvero 790 (Sicilia e Sardegna votano la settimana successiva), e 13 capoluoghi di provincia. Se si guarda all’insieme dei campanili al voto, o anche se si prendono solo i capoluoghi e si guarda al risultato delle elezioni politiche 2022, non ci sarebbe partita: complessivamente il centrodestra ha preso il 41,8%, il29,8%, il Movimento cinque stelle il 12,7%, Azione-Italia Viva 9,7%, nei capoluoghi. E la forbice è ancora più larga considerando l’insieme dei comuni al voto (alle politiche il centrodestra ha preso complessivamente il 45,9%). Eppure qualche sfida da guardare con maggiore attenzione ci ...

Sono 22 i comuni indove il 14 e il 15 maggio i cittadini andranno a votare per le elezioni, tra cui Siena e Pisa tra i capoluoghi di provincia. Si vota poi a Massa (Massa Carrara) e ancora a ...Sfida sottotono (forse anche perché il voto amministrativo è sempre più frastagliato) fatto sta che alle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi, 14 e 15 maggio , si sono appassionati in pochi,......le sfide clou su cui si concentra l'attenzione dei partiti nazionali in vista delle... Per le ultime battute la segretaria Dem ha scelto la. E soprattutto Pisa e a Siena. Per il ...

Amministrative, in Toscana si vota in 22 comuni Agenzia ANSA

Domenica 14 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 dalle 7 alle 15 si svolgeranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Siena. L’eventuale ballottaggio avrà invece luogo domenica 28 e lune ...Sono 22 i comuni in Toscana dove il 14 e il 15 maggio i cittadini andranno a votare per le elezioni amministrative, tra cui Siena e Pisa tra i capoluoghi di provincia. (ANSA) ...