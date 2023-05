Amministrative | finisce la campagna elettorale anche in 51 Comuni pugliesi ELENCO Domenica e lunedì al voto | eventuali ballottaggi 28-29 maggio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Elezioni comunali 2023 all’ultimo atto prima del. Ultimo giorno di, domani giornata di silenzio. Urne aperte14 dalle 7 alle 23 e15dalle 7 alle 15 per le elezioni in 759italiani fra cui 51 in Puglia. Legenda: fra parentesi i candidati sindaci in ordine alfabetico Città metropolitana di Bari Acquaviva delle Fonti (Rossella Giorgio, Marco Lenoci, Francesco Pistilli, Francesca Pietroforte) Altamura (Donato Laborante, Michele Loporcaro, Giovanni Moramarco, Antonio Petronella, Carlo Vulpio) Casamassima (detta Nica Ferri, Giuseppe Nitti) Mola di Bari (Francesco Brunetti, Giuseppe Colonna, Michele Daniele, Giangrazio Di Rutigliano, Maurizio Lattaruli) Monopoli (Angelo Annese, Pietro Brescia, ...

Elezioni comunali 2023 all'ultimo atto prima del voto. Ultimo giorno di campagna elettorale, domani giornata di silenzio. Urne aperte domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 per ...Io ho molte incombenze, ma questo non vuol dire non essere attenti alle persone . ... E come si immagina il paradiso Come una comunione piena, un amore che non. La gioia di ...Io ho molte incombenze, ma questo non vuol dire non essere attenti alle persone'. ... Il paradiso, invece, lo immagina come 'una comunione piena, un amore che non. La gioia di ...

Amministrative: finisce la campagna elettorale anche in 51 Comuni ... Noi Notizie

Esposto di un esponente politico che chiede agli inquirenti di accertare se siano rinvenibili i reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite ...Mirella Pastorelli, candidata alle elezioni amministrative di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, lancia l'appello al voto ...