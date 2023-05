Amministrative | è conto alla rovescia per i nuovi sindaci irpini | in 6 già con un piede nel Comune

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi va verso il silenzio elettorale nei 13 comunichiamati al rinnovo dei Consigli comunali al turno elettorale di domenica 14 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00). Una campagna elettorale per la verità consumatasi dal principio abbastanza in sordina, almeno pubblicamente, certamente calata nell’era del web, con profili facebook delle liste in campo, appelli via social, senza però sottovalutare il vecchio e sempre funzionale porta a porta. Uno scenario già in parte definito per alcuni Comuni, posto che in ben 6 sui 13 chiamati alle urna, è stata presentata una sola compagine, quindi l’unico “avversario” da battere è il raggiungimento del quorum. E’ il caso deldi Summonte, dove le varie anime politiche hanno trovato convergenza sulla figura di Ivo Capone (ex ...