Amministrative | Berlusconi e il video messaggio dal San Raffaele | ' Spero di uscire presto dall' ospedale | voi andate a votare'

...le elezioniper i sindaci e per gli amministratori in 700 comuni e città italiane. Spero di uscire presto da qui e mi raccomando andate a votare", il videomessaggio di...... la battuta didopo aver elencato gli abitanti delle città al voto allein un video postato sui social. / FbCosì il presidente di Forza Italia , Silvionel videomessaggio diffuso in occasione delle elezionidi domenica e lunedì.

Silvio Berlusconi, video appello al voto per amministrative TGCOM

