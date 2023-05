Amici | sciacalli e saccheggio | il crollo di Angelina Mango

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) In attesa della finale diche andrà in onda domenica 14 maggio, oggi Maria De Filippi ha fatto una sorpresa per, la figlia del cantante scomparso 10 anni fa. La favorita di questa edizione del talent ha ricevuto alcuni videomessaggi da parte dei suoima soprattutto ha ricevuto la lettera di sua madre, nella quale la donna le ha rivelato le parole del padre sul suo talento musicale. "Quando papà se n'è andato io forse non ho potuto proteggerti da tutto lo schifo e da tutta la cattiveria che all'improvviso ci sono piovuti addosso. Ho usato gran parte del mio tempo e delle mie energie per cercare di tenere lontano gliquando il castello è crollato però oggi, con il senno di poi, credo che forse avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo ...