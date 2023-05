Amici 22 | Angelina Mango e il commovente videomessaggio della mamma! VIDEO

22,Mango commossa per le parole della madre: "Scusa se non ti ho protetta quanto avrei dovuto" Più volte nel corso del talent,si è raccontata a proposito della perdita del ......di lei i videomessaggi di alcuni dei suoiche hanno speso delle bellissime parole per la cantante, favorita per la vittoria di questa edizione del talent di Canale 5 . Proprio quando...La loro figlia,, ha intrapreso anche lei la carriera musicale ed è stata scelta tra gli allievi di2022. La cantante ha vissuto a Lagonegro (in Basilicata), luogo in cui era nato suo ...

Amici 22, chi vincerà I bookmaker dicono Angelina Spetteguless

Oggi ad Amici, Angelina Mango è stata sorpresa dalla mamma con una dolce lettera. Vediamo insieme cosa è successo.Tra le persone che hanno inviato un videomessaggio di supporto alla finalista di Amici, non figurava il compagno chitarrista ...