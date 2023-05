A seguire, l'inaugurazione della cittadella deglinel parco Moretti con le dotazioni degliin armi, una parte storica e una dedicata alla sanità e alla protezione civile alpina di cui ...Al termine delle conferenze, saràl'esposizione didattica sui longobardi. Alle ore 21:00 ... Partecipano all'evento l'Accademia Italiana della Costina e il Gruppodi Cairate. Patrocini ...Si inizierà con Il respiro della preghiera nel parco degli( giovedì 18 maggio " Lo Spirito ...allestita nella sala dei Teatini della chiesa di San Gaetano in via Altinate a Padova e...

Alpini: inaugurata la cittadella mentre continua l'afflusso - Cronaca Agenzia ANSA

Con l'alzabandiera nella centrale Piazza Libertà ha preso il via la seconda giornata della 94/a adunata degli alpini in programma fino a domenica, quando si svolgerà la sfilata cui sono attese 70.000 ...UDINE - Molto ricco il programma della novantaquattresima Adunata alpina che vedrà come fulcro il capoluogo friulano, che si è vestito a festa per accogliere i tanti ...